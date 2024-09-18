Появились подробности будущего соглашения «Ромы» с новым главным тренером Иваном Юричем. По информации Sky Sports, столичный клуб и специалиста свяжет годичный контракт. В соглашении будет автоматическая опция продления, активируется она в том случае, если «Рома» по итогу сезона сможет отобраться в Лигу чемпионов.

Напомним, что пока римский клуб проваливает старт сезона вчистую. В Серии А у команды 16-е место и три очка, в четырёх матчах «Рома» три раза сыграла вничью и один раз проиграла.

Ранее с поста главного тренера «Ромы» был уволен Даниэле де Росси, легенда клуба и бывший хавбек.