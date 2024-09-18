​Бобан: «У «Милана» большие проблемы»

Итальянский «Милан» неудачно начал сезон, лишь одна победа над слабым соперником в четырёх матчах чемпионата, а также поражение в стартовом матче Лиги чемпионов от «Ливерпуля». Бывший игрок клуба, хорватский полузащитник Звонимир Бобан, прокомментировал выступления «Милана»:

- У «Милана» большие проблемы. Я не вижу конструкции игры, два медленных центральных защитника, которые боятся играть мяч вперёд. В центре поля нет игрока, который готов брать на себя игру и ответственность, чтобы мяч попадал к нападающим. Вообще не вижу передач на Леау или Тео. А когда счёт стал 1:3, я не увидел никакой реакции со стороны клуба, - заявил Бобан, слова которого цитирует pianetamilan.it.