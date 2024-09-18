Экс-звезда «Интера» Адриано сыграет в 42 года

Известный в прошлом нападающий миланского «Интера» Адриано снова выйдет на футбольное поле. Бразилец давно не выступает на профессиональном уровне, но только в декабре он проведёт прощальный матч. Как сообщает на своих страницах портал Goal, 42-летний Адриано выступит за команды легенд «Фламенго» и «Интера».

Матч должен пройти 15 декабря на знаменитом стадионе «Маракана». Предполагается, что Адриано отыграет по тайму на каждую из команд.

В составе «Интера» Адриано провёл 177 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 74 гола и 28 голевых передач на партнёров.