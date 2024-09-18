Президент «Барселоны» Жоан Лапорта строит планы по усилению состава команды. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, Лапорта хочет в 2025 году подписать нападающего Лаутаро Мартинеса.

Мартинес доволен в «Интере», где он является капитаном, но миланский клуб может пойти на трансфер из-за непростой финансовой ситуации. Отмечается, что в «Барселоне» Лаутаро может заменить Роберта Левандовски - поляк может уехать в МЛС.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Лаутаро Мартинеса в 110 миллионов евро. За «Интер» аргентинский нападающий выступает с лета 2018 года. С тех пор Мартинес провёл 285 матчей, в которых забил 129 голов и отдал 43 голевых паса.