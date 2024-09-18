​Бобан: «Милан» сделал ошибку, продав Тонали»

Бывший игрок «Милана» Звонимир Бобан считает справедливыми злоключения клуба - по его мнению, это часть расплаты за то, что он продал Сандро Тонали, чего, как философски считает Бобан, делать ни в коем случае не следовало.

- «Милан» продал Тонали, лучшего итальянского игрока и символ клуба. Мне жаль, что сейчас я вижу его в футболке другого клуба. За такие вещи приходится расплачиваться. Ради «Милана» Тонали отказал «Ювентусу», который предложил 42 миллиона «Брешии». Есть ценности, которые нельзя игнорировать, - цитирует слова Бобана pianetamilan.it.

Напомним, что Тонали и «Милан» расстались летом 2023 года.