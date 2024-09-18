​Пиоли получит компенсацию от «Милана»

Итальянский наставник Стефано Пиоли, уволенный в конце прошлого сезона из «Милана», нашёл себе новую работу - он будет тренировать клуб Криштиану Роналду, «Аль-Наср». Прямо сейчас он находится на борту самолёта, который уносит его в новый мир - Саудовскую Аравию.

Но перед этим Пиоли получил компенсацию от «Милана» - его контракт с клубом был рассчитан до 2025 года, но, по инициативе клуба, был прекращён досрочно. Сумму компенсации pianetamilan.it, увы, не сообщает.

Напомним, что Пиоли протренировал «Милан» с 2019 по 2024 год. Он привёл клуб к победе в чемпионате Италии в 2022 году.