​Бывший игрок жёстко раскритиковал Леау

Бывший ирландский игрок Кенни Каннингем, в прошлом выступавший за такие английские клубы, как «Вест Хэм» и «Уимблдон», прокомментировал выступления португальского нападающего Рафаэла Леау. Он считает, что тот не демонстрирует настоящих лидерских качеств и уж точно не способен вдохновить партнёров пойти, что называется, в рукопашную.

- В таких ситуациях надо использовать свои плюсы и козыри. Если к тебе не приходят мячи, надо их искать самостоятельно. Этого парня называют элитным игроком, но я считаю, что его присутствие в составе - одна из причин, по которым «Милан» не реализует свой потенциал. Он нормально проводит только один матч из трёх, - цитирует слова Каннингема pianetamilan.it.