Аллегри не вёл переговоров с «Ромой»

Бывший тренер «Милана» и туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ранее был связан с назначением в столичную «Рому». По информации от журналиста Николо Скиры, итальянский специалист не вёл переговоров с «джаллоросси».

Напомним, «Рома» недавно уволила Даниэле де Росси после неудачного старта сезона. Фаворитом на пост нового наставника римской команды является Иван Юрич, атакующий футбол которого привлекает руководство «джаллоросси».

Напомним, Аллегри в конце прошлого сезона был уволен из туринского «Ювентуса». Ранее Массимилиано брал Серию А как во главе «старой синьоры», так и во главе «Милана».