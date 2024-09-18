​Меньян может сыграть против «Интера»

Голкипер «Милана» Майк Меньян получил травму в игре против «Ливерпуля» в рамках Лиги чемпионов, и случилось это как раз накануне другой важнейшей для «Милана» игры - поединка с миланским «Интером» в воскресенье.

Присутствие Меньяна на поле в таком матче очень важно, и сейчас доктора «Милана» оценивают его состояние буквально почасово. Предполагается, что Майк сможет сыграть, у него лишь растяжение, но до матча остаются около ста часов, и придёт ли в себя французский голкипер, пока что под вопросом. Врачи внимательно следят за динамикой выздоровления важного игрока.

Напомним, что Меньян выступает за «Милан» с 2021 года.