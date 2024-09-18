Тотти о де Росси: «Даниэле - громоотвод, и он тот, кто заплатит»

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти в недавнем интервью предсказал непростую судьбу бывшего главного тренера римлян Даниэле де Росси.

Многолетний капитан римского клуба заявил о том, что Даниэле де Росси будет испытывать огромное давление и может столкнуться с судьбой еще одного тренера, Жозе Моуринью..

«Без борьбы за Лигу чемпионов де Росси уйдет раньше, он не доберется до конца. Даниэле - громоотвод, и он тот, кто заплатит», - приводит слова Тотти Il Messaggero.

Этот сезон команда начала неудачно и четыре раза сыграла вничью. Утром стало известно о том, что де Росси уволили. Стоит отметить, что наставник в прошлом сезоне занял с командой шестое место. Благодаря этому результату «Рома» попала в Лигу Европы.