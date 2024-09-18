Гасперини отреагировал на увольнение де Росси

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на увольнение Даниэле де Росси из «Ромы». О соответствующем решении было объявлено в среду.

«Мне очень жаль де Росси. Сезон начался плохо для многих команд, особенно из-за абсурдного трансферного рынка, который поставил тренеров в невыгодное положение», - слова Гасперини приводит журналист Джанлука ди Марцио.

«Рома» на текущий момент занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В четырёх прошедших матчах Серии А команда ни разу не смогла победить – три ничьи при одном поражении.

Ближайший матч «Рома» проведёт 22 сентября – против «Удинезе».