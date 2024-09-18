«Рома» близка к назначению главного тренера

Итальянская «Рома» похоже нашла нового тренера. Им с большой долей вероятности станет бывший наставник «Торино» Иван Юрич. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. «Иван Юрич близок к назначению в «Рому». Владельцы клуба решили выбрать менеджеров в стиле Джанпьеро Гасперини для развития молодых игроков, что на данный момент является приоритетом», - проинформировал Романо.

Напомним, сегодня утром стало известно, что «Рома» уволила с поста главного тренера легенду клуба Даниэле де Росси. Он руководил римским клубом с января текущего года. Под его началом «Рома» закончила прошлый сезон Серии А на 6 месте, завоевав право на участие в Лиге Европы. Текущее первенство страны клуб начал неудачно. Римский клуб после 4 матчей занимает 16 место, набрав 3 очка.