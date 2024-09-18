Поттер предложил свои услуги топ-клубу из Серии А

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер в скором времени может вернуться к работе. По информации от журналиста Николо Скиры, английский специалист предложил свои услуги итальянской «Роме», которая сегодня официально уволила Даниэле де Росси.

Напомним, Поттер остаётся без работы с весны 2023 года, когда был уволен из «Челси». Грэм смог продержаться на посту главного тренера «синих» всего 6 месяцев, а затем получил солидную неустойку в качестве компенсации за увольнение.

Ранее Поттера называли одним из фаворитов на пост главного тренера сборной Англии. С постом главного тренера «Ромы» также связывают бывшего наставника дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича.