Пиоли дал ответ «Роме», уволившей де Росси

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассматривался руководством «Ромы» на пост наставника команды. Сегодня, 18 сентября, место наставника римского коллектива покинул Даниэле де Росси.

Согласно сведениям Corriere dello Sport, столичный клуб связался со специалистом, однако получил отказ. Пиоли планирует трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. Он может занять пост главного тренера «Аль-Насра», цвета которого защищает португальский форвард Криштиану Роналду.

Напомним, что итальянский специалист занимал пост главного тренера «россонери» с 2019 года.