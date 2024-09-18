Терзич может возглавить итальянский топ-клуб

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич может продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации от журналиста Николо Скиры, боснийский специалист считается одним из кандидатов на пост нового тренера «Ромы».

Напомним, сегодня «джаллоросси» официально объявили о расставании с Даниэлем де Росси, который неудачно начал новый сезон. Итальянский специалист в январе этого года сменил на посту тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Терзич летом покинул дортмундскую «Боруссию» из-за внутреннего конфликта. В прошлом сезоне боснийский специалист помог немецкой команде дойти до финала Лиги чемпионов.