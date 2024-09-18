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Тухель, Аллегри и Поттер могут возглавить «Рому»

18 Сентября 2024 • 13:00 Комментировать
Рома
...
Удинезе
22.09 19:00

Сегодня утром стало известно о том, что Даниэле де Росси был уволен из «Ромы». Команда в этом сезоне шла без побед.

Как сообщает журналист Марко Контерио, на пост главного тренера претендуют Масимиллиано Аллегри, Томас Тухель и Грэм Поттер.

«Даже если у Поттера в «Челси» все пошло не так, как надо, то это было многими расценено, что у английского клуба явные проблемы. Специалист в этом был не совсем виноват. Время, проведенное Поттером в «Брайтоне», и его навыки по-прежнему высоко ценятся, и его связывают с крупными работами, когда бы они ни появлялись. Есть ощущение, что увольнение де Росси произошло всё равно неожиданно, и поэтому поиск нового тренера может затянуться», -  написал Контерио у себя в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Даниэле Де Росси Массимилиано Аллегри Томас Тухель Грэм Поттер ещё теги

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РОМА УДИНЕЗЕ
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