Тухель, Аллегри и Поттер могут возглавить «Рому»

Сегодня утром стало известно о том, что Даниэле де Росси был уволен из «Ромы». Команда в этом сезоне шла без побед.

Как сообщает журналист Марко Контерио, на пост главного тренера претендуют Масимиллиано Аллегри, Томас Тухель и Грэм Поттер.

«Даже если у Поттера в «Челси» все пошло не так, как надо, то это было многими расценено, что у английского клуба явные проблемы. Специалист в этом был не совсем виноват. Время, проведенное Поттером в «Брайтоне», и его навыки по-прежнему высоко ценятся, и его связывают с крупными работами, когда бы они ни появлялись. Есть ощущение, что увольнение де Росси произошло всё равно неожиданно, и поэтому поиск нового тренера может затянуться», - написал Контерио у себя в социальных сетях.