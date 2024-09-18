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Чемпионат Италии. Серия А

Умер лучший бомбардир чемпионата мира - 1990

18 Сентября 2024 • 12:09 Комментировать

В среду, 18 сентября, скончался итальянский нападающий Сальваторе Скиллачи. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет. Бывший футболист долгое время лечился от рака толстой кишки.

Напомним, что Сальваторе объявил о завершении игровой карьеры в 1997 году. На чемпионате мира – 1990 итальянец стал лучшим голеадором. В составе «скуадры адзурры» форвард провел 16 поединков и отметился семью забитыми мячами. Он стал бронзовым призером мундиаля-1990.

В клубной карьере Скиллачи поиграл за «Мессину», туринский «Ювентус», миланский «Интер» и японскую «Джубило Ивату».Он дважды выигрывал Кубок УЕФА и один раз – Кубок Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сальваторе Скиллачи
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