Итальянский специалист Даниэле де Росси покинул пост главного тренера «Ромы». Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

«Решение было принято в интересах команды. Нам нужно оперативно возобновить намеченный путь, когда сезон только стартовал. Большая благодарность де Росси за проделанную работу», - говорится в публикации «волков».

Напомним, что де Росси занимал пост главного тренера римского коллектива с января 2024. «Рома» неудачно стартовала в новом розыгрыше чемпионата Италии, набрав лишь три очка в четырех турах. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.