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Симоне Индзаги ответил на вопрос о голевой засухе Лаутаро Мартинеса

18 Сентября 2024 • 03:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
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Через 17 ч. 29 мин.

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги не переживает из-за безголевой серии Лаутаро Мартинеса.

Капитан «нерадзурри» не забил ни одного мяча с момента старта текущего сезона – у него ноль результативных действий в трёх матчах Серии А и двух поединках за сборную Аргентины. Последний точный удар форварда датирован финалом Кубка Америки против Колумбии, который прошёл 15 июля.

«Отсутствие голов у Лаутаро? Нет, это не проблема. Он наш капитан, он ещё забьёт своё. Лаутаро приехал на месяц позже остальных, у него были проблемы со здоровьем. Он наберёт оптимальную форму и начнёт забивать, как и всегда. Лаути всегда будет для нас решением, а не проблемой», – заявил Индзаги на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который пройдёт в среду.

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Интер Милан Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес ещё теги

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