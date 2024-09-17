«Удинезе» лидирует в Серии А впервые за последние 13 лет

В итальянском чемпионате позади четыре тура, и в турнирной таблице неожиданный лидер - «зебры» из Удине взяли резвый ход и пока что опережают других, более породистых итальянских «скакунов». После четырёх туров у «Удинезе» три победы, одна ничья и десять очков.

Клуб лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата впервые с 2011 года. Тогда «Удинезе» вышел в лидеры после семи туров, у команды было на тот момент пятнадцать очков.

И вот, спустя почти тринадцать лет, удинцы снова могут потешить самолюбие престижной первой строчкой - жаль лишь, что это, скорее всего, временно.