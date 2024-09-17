Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может покинуть клуб по ходу текущего сезона.

28-летний игрок не проходит в основной состав «сливочных», поэтому его будущее остаётся под вопросом. Как информирует журналист Экрем Конур, испанец интересен «Милану» и «Бетису» – оба клуба готовы предпринять попытку подписания хавбека уже в зимнее трансферное окно.

В конце лета Дани Себальос мог перебраться в «Монако»: клуб Лиги 1 сделал предложение по аренде футболиста, однако «Реал» ответил отказом.

Трансферная стоимость Себальоса, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 млн евро.