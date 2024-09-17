«Ювентус» выставил свой самый молодой состав в истории Лиги чемпионов

Вечером 17 сентября стартует Лига чемпионов УЕФА. Один из первых матчей на турнире – противостояние «Ювентуса» и ПСВ из Нидерландов.

Любопытным фактом делится Opta Sports. Состав «бьянконери» на игру – самый молодой в истории клуба в Лиге чемпионов. Его средний возраст составляет 25 лет и 149 дней, ранее знаменитый итальянский клуб не выпускал на отдельную игру ЛЧ более молодой (в среднем) состав.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Ювентус» - ПСВ проведёт наш портал. Стартовый свисток игры прозвучит в 19:45 по московскому времени. Прошлый розыгрыш Лиги чемпионов «Ювентус» пропустил.