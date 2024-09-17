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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-динамовец Сазонов получил тяжёлую травму официально

17 Сентября 2024 • 18:05 Комментировать

Бывший защитник московского «Динамо», а ныне игрок «Эмполи» Саба Сазонов травмировал переднюю крестообразную связку. Об этом сообщает пресс-служба его клуба. Отмечается, что повреждение Саба получил во время тренировочного занятия.

Напомним, что Сазонов пополнил «Эмполи» под конец летнего трансферного окна. Он перешёл в аренду из «Торино», а за новый клуб ещё не провёл ни одного матча. Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

22-летний грузинский футболист оказался в Италии прошлым летом. За сумму свыше 2,5 млн евро он перебрался на Апеннины из московского «Динамо» в состав «Торино».

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