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В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии

17 Сентября 2024 • 09:52 Комментировать (1)

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна поделился планами относительно будущего грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Контракт Хвичи действителен еще три года. Есть клубы, которые хотят подписать этого футболиста, но мы намерены продлить с ним контракт. Сейчас клуб общается с его агентами по этому вопросу», - передает слова функционера Sky Sports.

Трудовое соглашение Кварацхелии с неаполитанским клубом рассчитано до лета 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне грузинский футболист провел пять поединков, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
17 Сентября 2024 в 10:06
Зачем озвучивать то что давно известно , они подписали этим летом новое соглашения с повышением, чего хвича собственно и хотел
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