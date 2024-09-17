В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна поделился планами относительно будущего грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Контракт Хвичи действителен еще три года. Есть клубы, которые хотят подписать этого футболиста, но мы намерены продлить с ним контракт. Сейчас клуб общается с его агентами по этому вопросу», - передает слова функционера Sky Sports.

Трудовое соглашение Кварацхелии с неаполитанским клубом рассчитано до лета 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне грузинский футболист провел пять поединков, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.