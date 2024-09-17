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Важный игрок «Интера» пропустит матч против «Манчестер Сити»

17 Сентября 2024 • 03:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.50 X 4.40 2 6.10
18.09 22:00

Левый защитник миланского «Интера» Федерико Димарко не сможет сыграть против «Манчестер Сити».

26-летний футболист вышел в стартовом составе «нерадзурри» во всех четырёх матчах нынешнего розыгрыша Серии А, но не поможет команде в первой встрече в рамках Лиги чемпионов, которая состоится в среду. По информации Fcinter1908, Димарко не примет участие в поединке с «Манчестер Сити» из-за мышечных проблем. Кроме того, игрок рискует пропустить и миланское дерби, запланированное на воскресенье.

Матч «Манчестер Сити» – «Интер» начнётся в 22:00 по московскому времени.

Команда Симоне Индзаги занимает третье место в турнирной таблице Серии А после четырёх туров с 8 набранными очками.

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