​Итальянский тотализаторщик сорвал джек-пот на матче «Кальяри» с «Наполи»

«МистерИкс», самый известный в Италии игрок на тотализаторе, сорвал на ставках джек-пот в минувшем туре - его выигрыш превысил ставку в 140 раз! Прежде всего, ему удалось угадать точный счёт матча между «Кальяри» и «Наполи», 0:4, одно это увеличило его ставку в 35 раз. Затем он предсказал гол защитника Алессандро Буонджорно - и тот действительно забил, уже в добавленное арбитром время.

Всё остальное ему принёс удачный экспресс по семи матчам Серии А, Лиги 1 и Примеры, где ему также везде удалось угадать исход. В итоге выигрыш счастливчика в минувшие выходные составил более 52 тысяч евро.