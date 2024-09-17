Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Итальянский тотализаторщик сорвал джек-пот на матче «Кальяри» с «Наполи»

17 Сентября 2024 • 01:30 Комментировать

«МистерИкс», самый известный в Италии игрок на тотализаторе, сорвал на ставках джек-пот в минувшем туре - его выигрыш превысил ставку в 140 раз! Прежде всего, ему удалось угадать точный счёт матча между «Кальяри» и «Наполи», 0:4, одно это увеличило его ставку в 35 раз. Затем он предсказал гол защитника Алессандро Буонджорно - и тот действительно забил, уже в добавленное арбитром время.

Всё остальное ему принёс удачный экспресс по семи матчам Серии А, Лиги 1 и Примеры, где ему также везде удалось угадать исход. В итоге выигрыш счастливчика в минувшие выходные составил более 52 тысяч евро.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Наполи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Криштиану Роналду высказался об уходе Крооса из футбола Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале»
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году Голы с пенальти позволили мадридскому «Реалу» победить в Сан-Себастьяне В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028
Спортивные новости
«Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Парма Парма
Удинезе Удинезе
2
3
2.35 3.35 3.20
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Верона Верона
2
1
1.02 19.00 100.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Сентября
01:30 · Италия. Серия А
​Итальянский тотализаторщик сорвал джек-пот на матче «Кальяри» с «Наполи»
00:55 · Италия. Серия А
​Кассано - о Мальдини и де Кетеларе: «Милан» уволил чемпионов»
00:23 · Италия. Серия А
Сакки: «Леау пора проявить себя на европейском уровне»
16 Сентября
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Бавария» – в числе претендентов на звезду «Жироны»
23:38 · Италия. Серия А
«Лацио» одолел «Верону» в стартовой голевой перестрелке
21:36 · Италия. Серия А
«Удинезе» возглавил Серию А, одолев «Парму» с 0:2
18:55 · Италия. Серия А
«Интер» объявил о продлении контракта с полузащитником официально
18:25 · Италия. Серия А
Новичок «Ромы» может пропустить два месяца после операции слухи
16:58 · Италия. Серия А
«Интер» выбрал трансферную цель на 2025 год
16:04 · Италия. Серия А
​Победа «Милана» над «Венецией» резко увеличила продажи билетов на матч с «Ливерпулем»
13:39 · Англия. Премьер-лига
В Италии раскритиковали «Астон Виллу» за аренду футболиста
11:14 · Италия. Серия А
Меньян приближается к подписанию нового контракта с «Миланом»
08:07 · Англия. Премьер-лига
Балотелли назвал нападающего, который похож на Холанна
01:35 · Италия. Серия А
​Джоркаефф: «С «Миланом» нет ясности»
00:59 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Абрахам приносит энергию, которая нужна нам»
00:31 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги прокомментировал осечку «Интера»
00:22 · Италия. Серия А
Ничья с «Интером» разочаровала Несту
15 Сентября
23:38 · Италия. Серия А
«Интер» едва не уступил «Монце» в конце матча 1
22:22 · Италия. Серия А
Конте высказался о Лукаку 3
21:15 · Италия. Серия А
«Монца» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:03 · Италия. Серия А
«Наполи» разгромил аутсайдера и возглавил Серию А 1
19:59 · Италия. Серия А
Камерунский Мбаппе будет выступать в «Трепуцци» 3
19:51 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Ливерпуль» - это совсем другой соперник»
19:36 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Мне понравилась энергетика»
18:51 · Италия. Серия А
Фонсека: «Очень доволен отношением Леау к обороне»
Все новости
Рекомендуем