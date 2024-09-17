​Кассано - о Мальдини и де Кетеларе: «Милан» уволил чемпионов»

Бывший нападающий Антонио Кассано раскритиковал руководство «Милана» за увольнение Паоло Мальдини летом 2023 года, которому инкриминировали неудачную сделку с Шарлем де Кетеларе. Бельгиец не прижился в команде и был отдан «Аталанте», где обрёл себя и заиграл.

- «Милан» уволил Мальдини за приобретение де Кетеларе, и потеряли чемпиона. Своего чемпиона. А де Кетеларе теперь интересуются в Испании, в Англии, в Германии. Я рад за него, что он нашёл себя в «Аталанте». Я удивляюсь, как люди в Италии нахваливают Леау и критикуют де Кетеларе, который намного лучше, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.