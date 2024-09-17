Сакки: «Леау пора проявить себя на европейском уровне»

Итальянскому «Милану» предстоит сыграть во вторник с английским «Ливерпулем» в рамках Лиги чемпионов. Бывший наставник клуба Арриго Сакки с нетерпением ждёт матч, он надеется, что свой лучший футбол сможет показать Рафаэл Леау - неофициальный лидер команды.

- Я думаю, что матч будет очень важным. И открытым. Мне интересно, что сможет сделать Леау, чтобы показать себя на европейском уровне. В Лиге чемпионов нельзя брать паузы во время игры, как он любит. Надо всё время быть вовлечённым в игру команды, подключенным, активным, - цитирует слова итальянского специалиста pianetamilan.it.