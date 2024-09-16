«Лацио» одолел «Верону» в стартовой голевой перестрелке

В четвёртом туре Серии А «Лацио» переиграл «Верону». Команды ударно провели первую четверть поединка. Уже на пятой минуте Булайе Диа поставил точку в хорошей атаке хозяев. Мгновенный ответ «Вероны», и Каспер Тенгстедт счет сравнял. На 20-й минуте после подачи углового с левого фланга Валенитен Кастельянос правой ногой отправил мяч в цель - 2:1.

Во втором тайме было явно меньше остроты. Запомнился парированный удар Нуну Тавареша. Также Маттиа Дзакканьи должен был забивать, но прилично промахнулся.

«Лацио» с семью очками вышел на шестое место, соперник идет следом с отставанием в один пункт.