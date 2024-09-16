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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» одолел «Верону» в стартовой голевой перестрелке

16 Сентября 2024 • 23:38 Комментировать
Лацио
2:1
Верона
окончен

В четвёртом туре Серии А «Лацио» переиграл «Верону». Команды ударно провели первую четверть поединка. Уже на пятой минуте Булайе Диа поставил точку в хорошей атаке хозяев. Мгновенный ответ «Вероны», и Каспер Тенгстедт счет сравнял. На 20-й минуте после подачи углового с левого фланга Валенитен Кастельянос правой ногой отправил мяч в цель  - 2:1.

Во втором тайме было явно меньше остроты. Запомнился парированный удар Нуну Тавареша. Также Маттиа Дзакканьи должен был забивать, но прилично промахнулся.

«Лацио» с семью очками вышел на шестое место, соперник идет следом с отставанием в один пункт.

Протокол игры  
Лацио2:1Верона
(1:0) Диа Булайе5'  
  7'Тенгстедт Каспер (1:1)
(2:1) Кастельянос Валентин20'  
Проведель ИванЛаццари Мануэль 89' (Марушич Адам ( 89') Хила Марио  44'Романьоли АлессиоТавареш НунуРовелла Николо  27' 81' (Весино Матиас ( 81') Гендузи МаттеоИсаксен Густав 66' (Кастровилли Гаэтано ( 66') Диа БулайеДзакканьи Маттиа 90' (Нослин Тейяни ( 90') Кастельянос Валентин 66' (Чауна Лум ( 66')
Запасные: Деле-Баширу ФисайоМандас ХристосПедро РодригесПатрикЖиго СамуэльФурланетто АлессиоПеллегрини Лука
Монтипо ЛоренцоДанилюк Флавиус 89' (Сиссе Альфаджо ( 89') Коппола ДиегоДавидович ПавелТчатчуа Джексон  30'Лазович Дарко 67' (Алиду Фариде ( 67') Белахяне РедаСилва Даниэл 89' (Сарр Амин ( 89') Кастанос Григорис 53' (Москера Даниэль ( 53') Арруи Абду 67' (Фараони Марко ( 67') Тенгстедт Каспер  84'
Запасные: Берарди АлессандроМаньяни ДжанджакомоСишуба АяндаДаниэле ГилардиПерилли СимонеЛамбурд МатисАджайи ДжуниорБрадарич ДомагойЛивраменто ДейлонОку Иллан
16 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Верона

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