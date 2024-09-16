«Лацио» одолел «Верону» в стартовой голевой перестрелке

В четвёртом туре Серии А «Лацио» переиграл «Верону». Команды ударно провели первую четверть поединка. Уже на пятой минуте Булайе Диа поставил точку в хорошей атаке хозяев. Мгновенный ответ «Вероны», и Каспер Тенгстедт счет сравнял. На 20-й минуте после подачи углового с левого фланга Валенитен Кастельянос правой ногой отправил мяч в цель - 2:1.
Во втором тайме было явно меньше остроты. Запомнился парированный удар Нуну Тавареша. Также Маттиа Дзакканьи должен был забивать, но прилично промахнулся.
«Лацио» с семью очками вышел на шестое место, соперник идет следом с отставанием в один пункт.
Протокол игры
|(1:0) Диа Булайе5'
|7'Тенгстедт Каспер (1:1)
|(2:1) Кастельянос Валентин20'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль89' (Марушич Адам (89') •Хила Марио• 44'Романьоли Алессио•Тавареш Нуну•Ровелла Николо 27'81' (Весино Матиас (81') •Гендузи Маттео•Исаксен Густав66' (Кастровилли Гаэтано (66') •Диа Булайе•Дзакканьи Маттиа90' (Нослин Тейяни (90') •Кастельянос Валентин66' (Чауна Лум (66')
Монтипо Лоренцо•Данилюк Флавиус89' (Сиссе Альфаджо (89') •Коппола Диего•Давидович Павел•Тчатчуа Джексон• 30'Лазович Дарко67' (Алиду Фариде (67') •Белахяне Реда•Силва Даниэл89' (Сарр Амин (89') •Кастанос Григорис53' (Москера Даниэль (53') •Арруи Абду67' (Фараони Марко (67') •Тенгстедт Каспер 84'
16 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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