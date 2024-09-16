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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» возглавил Серию А, одолев «Парму» с 0:2

16 Сентября 2024 • 21:36 Комментировать
Парма
2:3
Удинезе
окончен

В предпоследнем матче четвёртого тура Серии А «Парма» принимала «Удинезе» и могла рассчитывать на победу по итогам первого тайма. Уже на второй минуте после розыгрыша углового Энрико дель Прато с близкой дистанции поразил ворота - 1:0. На 43-й минуте хозяева удвоили перевес, когда красивую атаку завершил Анж-Йоан Бонни - 2:0. Лукка Лоренцо мог сразу отыграть один мяч, но попал в штангу.

Впрочем, Лоренцо исправился на 49-й минуте ударом головой - 2:1. На 69-й минуте уже гости разыграли мяч до верного, и Флорьян Товен забил легкий гол. Мандела Кейта получил вторую желтую карточку, и «Парма» вдесятером сразу пропустила - снова метко пробил Товен. Арбитр увидел вне игры в той атаке, но ВАР исправил ошибку.

2:3, «Удинезе»  с 10 очками стал новым лидером чемпионата Италии, «Парма» делит 11-е место.

Протокол игры  
Парма2:3Удинезе
(1:0) Дель Прато Энрико2'  
(2:0) Бонни Анж-Йоан43'  
  49'Лукка Лоренцо (2:1)
  68'Товен Флорьян (2:2)
  77'Товен Флорьян (2:3)
Чичисола ЛеандроДель Прато ЭнрикоБалог Ботонд 88' (Камара Дрисса ( 88') Чиркати АлессандроКулибали ВойоБернабе АдрианЗом Симон 70' (Алмквист Понтус ( 70') Ман Деннис 70' (Эрнани Азеведо ( 70') Михэйлэ Валентин 88' (Эно Антони ( 88') Канчелльери Маттео 55' (Кейта Мандела ( 55'  62'  73') Бонни Анж-Йоан
Запасные: Manuel MorettaМохаммед Анас ХаджДи Кьяра ДжанлукаВаленти ЛаутароОсорио ЙорданGiovanni LeoniКорви Эдоардо
Окойе МадукаКристенсен ТомасБийол ЯкаДжанетти Лаутаро  38' 46' (Кабаселе Кристиан ( 46') Эхизибуэ Кингсли  84'Камара ХассанЛоврич Санди 66' (Дэвис Кинан ( 66'  87') Карлстрём ЙесперПайеро Мартин 46' (Эккеленкамп Юрген ( 46') Товен Флорьян 85' (Бреннер ( 85') Лукка Лоренцо 66' (Саррага Ойер ( 66')
Запасные: Модесто РуйАтта АртурТуре СулейманПаделли ДаниэлеСава РэзванЗемура ДжорданБраво ИкерЭбосс ЭнцоАбанква ДжеймсПисарро Дамиан
16 сентября. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Парма

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15 Сентября
23:40
Точный прогноз и ставка на матч Парма – Удинезе чемпионата Италии – 16 сентября 2024
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