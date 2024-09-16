«Удинезе» возглавил Серию А, одолев «Парму» с 0:2

В предпоследнем матче четвёртого тура Серии А «Парма» принимала «Удинезе» и могла рассчитывать на победу по итогам первого тайма. Уже на второй минуте после розыгрыша углового Энрико дель Прато с близкой дистанции поразил ворота - 1:0. На 43-й минуте хозяева удвоили перевес, когда красивую атаку завершил Анж-Йоан Бонни - 2:0. Лукка Лоренцо мог сразу отыграть один мяч, но попал в штангу.

Впрочем, Лоренцо исправился на 49-й минуте ударом головой - 2:1. На 69-й минуте уже гости разыграли мяч до верного, и Флорьян Товен забил легкий гол. Мандела Кейта получил вторую желтую карточку, и «Парма» вдесятером сразу пропустила - снова метко пробил Товен. Арбитр увидел вне игры в той атаке, но ВАР исправил ошибку.

2:3, «Удинезе» с 10 очками стал новым лидером чемпионата Италии, «Парма» делит 11-е место.