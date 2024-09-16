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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» объявил о продлении контракта с полузащитником официально

16 Сентября 2024 • 18:55 Комментировать

«Интер» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником. Кристьян Асллани поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2028 года.

Кристьян Асллани перебрался в «Интер» из «Эмполи» летом 2022 года. С тех пор албанский хавбек провёл 64 официальных матча, в которых записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В четырёх прошедших турах команда Симоне Индзаги записала на свой счёт восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристьян Асллани
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