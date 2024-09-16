Новичок «Ромы» Алексис Салемакерс пропустит около двух месяцев из-за полученной травмы. Этим летом футболист был взят в аренду у «Милана».

Как сообщают многие источники, после игры с «Дженоа», которая завершилась со счётом 1:1, Алексису предстоит операция на голеностопе. В прошедшем матче он покинул поле уже на 50-й минуте из-за повреждения.

По информации La Gazzetta dello Sport, операция будет сделана в Бельгии, и футболист пропустит минимум два месяца. Не исключается вариант, что теперь в состав вернётся Никола Залевски, которого в клубе думали даже продать.