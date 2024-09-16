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«Интер» выбрал трансферную цель на 2025 год

16 Сентября 2024 • 16:58 Комментировать

«Интер» уже строит планы на следующее трансферное лето. Как сообщает на своих страницах Calciomercato, миланский клуб планирует осуществить переход из «Лилля» нападающего Джонатана Дэвида. «Нерадзурри» хотят подписать канадца бесплатно как свободного агента. Действующий контракт 24-летнего Дэвида с клубом Лиги 1 рассчитан как раз до середины 2025 года.

Всего за «Лилль» Джонатан Дэвид провёл 191 официальный матч, в которых забил 87 голов и отдал 20 голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают канадского нападающего в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лилль Джонатан Дэвид ещё теги
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