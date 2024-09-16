​Победа «Милана» над «Венецией» резко увеличила продажи билетов на матч с «Ливерпулем»

В четвёртом туре итальянского чемпионата «Милан» уничтожил «Венецию», забив той четыре безответных мяча ещё в первом тайме. И этот разгром, ставший первой победой Паулу Фонсеки в официальных матчах, возымел достаточно неожиданный эффект - резкое увеличение продаж билетов на завтрашний матч группового раунда Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Если до этого продажи шли ни шатко ни валко, то после субботней победы народ поспешил в кассы и сейчас на матч продано уже более 55 тысяч билетов.

Напомним, что в последний раз «Милан» побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году, и в финале того розыгрыша он обыграл как раз «Ливерпуль».