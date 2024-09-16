Меньян приближается к подписанию нового контракта с «Миланом»

Голкипер итальянского «Милана» Майк Меньян близок к тому, чтобы подписать новый контракт со своим клубом. Журналист Николо Скира сообщает, что в скором времени француз должен подписать новое соглашение, которое будет рассчитано до 2028 года.

Отмечается, что стороны провели продуктивные переговоры и договорились об условиях сотрудничества. По новому контракту Меньян будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

Напомним, Меньян выступает за «Милан» с лета 2021 года, когда перебрался из французского «Лилля». Майк в то время заменил в стане «россонери» Джанлуиджи Доннарумму, который перебрался в «ПСЖ».