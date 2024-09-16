​Джоркаефф: «С «Миланом» нет ясности»

Бывший нападающий миланского «Интера» Юрий Джоркаефф высказался по поводу «Милана», он считает, что сейчас ситуация в команде не совсем ясна. «Милан» очень неудачно провёл первые три матча сезона, но в четвёртом быстро разгромил «Венецию», забив той четыре мяча за первые тридцать минут игры.

- «Милану» не хватает ясности, а также эффективной коммуникации в самой команде. Я не вижу её, - цитирует слова Джоркаеффа pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть как раз с бывшим клубом Джоркаеффа - «Интером». Это случится 22 сентября, в следующее воскресенье.