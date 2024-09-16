​Фонсека: «Абрахам приносит энергию, которая нужна нам»

В итальянском футболе проходят матчи четвёртого тура Серии А, «Милан» принимал дома «Венецию» и забил новичку высшей лиги четыре безответных мяча. Один из них записал на свой счёт новобранец «Милана» Тэмми Абрахам, доселе выступавший за «Рому». Его успехи прокомментировал наставник «Милана» Паулу Фонсека.

- Он - последний, кто присоединился к нам. Он мало тренировался, но у него есть нужная нам энергия. И он, и Мората готовы работать и в обороне. Они - образец для всей команды, остальные тянутся за ними, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сразится с «Интером».