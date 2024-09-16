Симоне Индзаги прокомментировал осечку «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после матча с «Монцей», который завершился вничью (1:1).

«Нерадзурри» едва не потерпели поражение в поединке четвёртого тура Серии А, но смогли спастись благодаря голу Дензела Дюмфриса на 88-й минуте.

«Мы отлично провели первые 20 минут – у нас было много моментов, и счёт должен был быть открыт уже тогда. В прошлом сезоне нам удалось забить в подобном сценарии.

После стартовых 20 минут игра замедлилось, качество передач снизилось. Возможно, нам стоило чаще бить. «Монца» защищалась глубоко, от нас требовалось действовать эффективнее.

Соперник забил великолепный гол. К счастью, мы сравняли счёт, а затем могли и вырвать победу. Результат разочаровывает, но нужно идти дальше», – цитирует Football Italia Индзаги.