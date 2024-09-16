Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ничья с «Интером» разочаровала Несту

16 Сентября 2024 • 00:22 Комментировать
Монца
1:1
Интер Милан

Главный тренер «Монцы» Алессандро Неста признался, что не пребывает в восторге от исхода матча против миланского «Интера» (1:1).

Хозяева поля были близки к неожиданной победе над действующими чемпионами: на 81-й минуте встречи Дани Мота открыл счёт. «Нерадзурри» удалось спастись благодаря точному удару Дензела Дюмфриса на 88-й.

«Я доволен стараниями команды. Очевидно, если бы меня спросили перед матчем, я был бы рад ничьей с «Интером», однако, учитывая ход игры, мы разочарованы», – заявил в интервью DAZN Неста.

«Монца» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А после четырёх туров. Коллектив Несты по-прежнему не знает побед.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Неста Монца ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Сентября
00:31
Симоне Индзаги прокомментировал осечку «Интера»
00:22
Ничья с «Интером» разочаровала Несту
15 Сентября
23:38
«Интер» едва не уступил «Монце» в конце матча
21:15
«Монца» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
02:44
Монца - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:39
Проверенный прогноз и ставка на матч Монца – Интер Милан чемпионата Италии – 15 сентября 2024
14 Сентября
22:37
Прогноз на точный счёт матча Монца — Интер Серии А — 15 сентября 2024
13 Сентября
16:39
Представители «Интера» и «Милана» отказались от реконструкции «Сан-Сиро» 11
05:17
«Интер» нашёл замену возрастным Ачерби и де Врею 1
00:57
«Интер» пропишет небольшую сумму отступных в контракте Дюмфриса
12 Сентября
12:05
«Интер» не включит сумму отступных в новый контракт Дюмфриса
10 Сентября
15:08
Хакан Чалханоглу: «Я всегда говорил, что останусь в «Интере»
04:31
«Бавария» нашла замену Дэвису в топ-клубе Серии А
01:43
«Арсенал» нашёл форварда в топ-клубе Серии А 1
09 Сентября
03:44
Гранд Серии А поспорит с «Баварией» и «Барселоной» за Та
06 Сентября
18:14
Лаутаро Мартинес — о «Золотом мяче»: «Я заслуженно попал в этот список»
03:46
«Интер» поспорит за звезду Лиги 1 2
05 Сентября
05:31
«Интер» нашёл замену Дюмфрису в Серии А
04 Сентября
00:15
«Интер» нацелился на игрока «Атлетико» с отступными в 100 млн евро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Звёздный игрок покинет «Реал», Холанн поставил ультиматум «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» хочет переубедить Зидана – в главных слухах недели ЦСКА отстранил игрока после слов о «Спартаке» Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро «Спартак» принял решение по Селихову «Реал» может продать нападающего из-за Мбаппе Станкович рассказал, кого бы пригласил в «Спартак» Кривцов отстранён от основы «Краснодара» «Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Стала известна дата 1000-го гола Роналду «Барселона» объявила о потере игрока на целый год «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб «Реал» обманул с ценой Беллингема
Спортивные новости
Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Тактаров — о Шевченко: «Она всем мужикам утёрла нос» Александр Мостовой рассказал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки О'Мэлли пал: В легчайшем весе UFC новый чемпион Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кальяри Кальяри
Наполи Наполи
0
4
4.00 3.65 1.83
Видео
Окончен
Монца Монца
Интер Милан Интер Милан
1
1
7.20 4.70 1.39
Видео
16.09.24 в 19:30
Парма Парма
Удинезе Удинезе
2.29 3.40 2.95
Видео
16.09.24 в 21:45
Лацио Лацио
Верона Верона
1.60 3.85 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Сентября
01:35 · Италия. Серия А
​Джоркаефф: «С «Миланом» нет ясности»
00:59 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Абрахам приносит энергию, которая нужна нам»
00:31 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги прокомментировал осечку «Интера»
00:22 · Италия. Серия А
Ничья с «Интером» разочаровала Несту
15 Сентября
23:38 · Италия. Серия А
«Интер» едва не уступил «Монце» в конце матча
22:22 · Италия. Серия А
Конте высказался о Лукаку
21:15 · Италия. Серия А
«Монца» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:03 · Италия. Серия А
«Наполи» разгромил аутсайдера и возглавил Серию А
19:59 · Италия. Серия А
Камерунский Мбаппе будет выступать в «Трепуцци» 3
19:51 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Ливерпуль» - это совсем другой соперник»
19:36 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Мне понравилась энергетика»
18:51 · Италия. Серия А
Фонсека: «Очень доволен отношением Леау к обороне»
18:44 · Италия. Серия А
​Ретеги идёт по стопам Филиппо Индзаги
18:21 · Италия. Серия А
​«Ювентус» впервые с 2012 дважды подряд сыграл нулевую ничью
18:14 · Италия. Серия А
​Филиппо Индзаги: «Милан» и «Ливерпуль»? Какие воспоминания!»
18:09 · Италия. Серия А
​«Рома» не выиграла ни одного матча за первые четыре тура - такое было лишь трижды
18:07 · Италия. Серия А
«Торино» не пропустил от «Лечче» и догнал «Ювентус» на вершине Серии А
18:02 · Италия. Серия А
​Джоркаефф: «Сила «Интера» - в командном духе»
18:02 · Италия. Серия А
«Аталанта» добыла волевую победу во встрече с «Фиорентиной»
17:44 · Италия. Серия А
​Джоркаефф: «Золотой мяч» - это не самое главное»
17:39 · Италия. Серия А
​«Ювентус» не пропустил в первых 4 матчах - такое было в его истории лишь четырежды
17:31 · Италия. Серия А
​Джоркаефф: «Мхитарян - лучший игрок за всю историю Армении»
17:26 · Италия. Серия А
​Капелло: «Это хорошо, но впереди два сложнейших матча»
16:46 · Италия. Серия А
Капелло: «Очень понравился Фофана»
15:44 · Италия. Серия А
«Дженоа» в последней атаке отобрал победу у «Ромы»
Все новости
Рекомендуем