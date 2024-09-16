Ничья с «Интером» разочаровала Несту

Главный тренер «Монцы» Алессандро Неста признался, что не пребывает в восторге от исхода матча против миланского «Интера» (1:1).

Хозяева поля были близки к неожиданной победе над действующими чемпионами: на 81-й минуте встречи Дани Мота открыл счёт. «Нерадзурри» удалось спастись благодаря точному удару Дензела Дюмфриса на 88-й.

«Я доволен стараниями команды. Очевидно, если бы меня спросили перед матчем, я был бы рад ничьей с «Интером», однако, учитывая ход игры, мы разочарованы», – заявил в интервью DAZN Неста.

«Монца» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А после четырёх туров. Коллектив Несты по-прежнему не знает побед.