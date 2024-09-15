«Интер» едва не уступил «Монце» в конце матча

В четвёртом туре Серии А «Монца» принимала «Интер». Чемпионы играли первым номером и нанесли с десяток ударов по воротам, вот только до 83-й минуты все они шли мимо.

В начале встречи Даниэль Мальдини от лицевой линии на своей половине поля выполнил неосмотрительную поперечную передачу, Маттео Дармиан в итоге перехватил мяч и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Федерико Димарко в очередной раз с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Давиде Фраттези в касание пробил в правый угол ворот, но и здесь промах. На 81-й минуте Армандо Иццо прошёл по правой половине поля и выполнил подачу в центр штрафной площади, Дани Мота удачно набежал на мяч и, выпрыгнув, головой уложил его под левую штангу - 1:0. Гости быстро отыгрались - Карлос Аугусто слева сделал прострел к дальнему углу вратарской, где Дензел Дюмфрис опередил соперников и в касание отправил мяч в сетку - 1:1.

У «Интера» восемь очков, миланцы делят второе место с туринскими клубами, «Монца» (3) - 14-я.