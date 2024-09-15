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Конте высказался о Лукаку

15 Сентября 2024 • 22:22 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
21.09 19:00

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос о нападающем Ромелу Лукаку.

Неаполитанцы приобрели бельгийского форварда у «Челси» перед закрытием летнего трансферного окна после длительных переговоров.

«Я хотел видеть Лукаку в своей команде, когда работал в «Интере», а ещё раньше просил подписать его в «Челси». Он очень силён физически, но его состояние пока далеко от оптимального, мы продолжаем над этим работать. Несмотря на это, он становится ключевым игроком для «Наполи», уже успел проявить себя с положительной стороны», – заявил в интервью Sky Sport Конте, возглавивший «Наполи» минувшим летом.

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ЮВЕНТУС НАПОЛИ
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