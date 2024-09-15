«Наполи» разгромил аутсайдера и возглавил Серию А

В четвёртом туре чемпионата Италии «Наполи» гостил у «Кальяри», одного из аутсайдеров старта сезона. На 18-й минуте Ромелу Лукаку помог Джованни ди Лоренцо открыть счет, правда, при помощи рикошета. После перерыва бельгийский гигант ассистировал Хвиче Кварацхелии, а спустя пять минут они поменялись ролями, и уже Лукаку сделал счет разгромным - 0:3. На 90-й минуте гости снова забили, это здорово сыграл головой Алессандро Буонджорно.
«Наполи» с 9 очками становится новым лидером Серии А, соперник же делит второе место с конца.
Протокол игры
|18' Ди Лоренцо Джованни (0:1)
|66' Кварацхелия Хвича (0:2)
|71' Лукаку Ромелу (0:3)
|90' Буонджорно Алессандро (0:4)
Скуффет Симоне • Дзаппа Габриэле • Мина Йерри • 75'Луперто Себастьяно • Дентелло Пауло 60' ( Мутандва Кингстон ( 60') • Гаэтано Джанлука 60' ( Цортеа Надир ( 60') • Марин Рэзван 78' ( Паволетти Леонардо ( 78') • Дейола Алессандро 46' ( Адопо Ндари ( 46') • Ауджелло Томмазо • Лувумбу Зито • Пикколи Роберто 78' ( Макумбу Антуан ( 78')
Запасные: Лападула Джанлука • Паломино Хосе • Оберт Адам • Шерри Ален • Виола Николас • Янкто Якуб • Ветеска Матеуш • Чоччи Джузеппе • Феличи Маттиа
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Буонджорно Алессандро • Маццокки Паскуале • Спинаццола Леонардо 64' ( Оливера Матиас ( 64') • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Лоботка Станислав 42' 74' ( Гилмор Билли ( 74') • Политано Маттео 81' ( Нерес Давид ( 81') • Кварацхелия Хвича 74' ( Симеоне Джованни ( 74') • Лукаку Ромелу 57' 74' ( Мактоминай Скотт ( 74')
Запасные: Распадори Джакомо • Нгонж Сириль • Фолоруншо Майкл • Контини Никита • Марин Рафа • Жуан Жезус • Дзербин Алессио • Каприле Элия
15 сентября. Стадион "Сардиния Арена".
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