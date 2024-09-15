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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» разгромил аутсайдера и возглавил Серию А

15 Сентября 2024 • 21:03 Комментировать
Кальяри
0:4
Наполи

В четвёртом туре чемпионата Италии «Наполи» гостил у «Кальяри», одного из аутсайдеров старта сезона. На 18-й минуте Ромелу Лукаку помог Джованни ди Лоренцо открыть счет, правда, при помощи рикошета. После перерыва бельгийский гигант ассистировал Хвиче Кварацхелии, а спустя пять минут они поменялись ролями, и уже Лукаку сделал счет разгромным - 0:3. На 90-й минуте гости снова забили, это здорово сыграл головой Алессандро Буонджорно.

«Наполи» с 9 очками становится новым лидером Серии А, соперник же делит второе место с конца.

Протокол игры 
Кальяри0:4Наполи
  18' Ди Лоренцо Джованни (0:1)
  66' Кварацхелия Хвича (0:2)
  71' Лукаку Ромелу (0:3)
  90' Буонджорно Алессандро (0:4)
Скуффет Симоне  Дзаппа Габриэле  Мина Йерри   75'  Луперто Себастьяно  Дентелло Пауло   60' (Мутандва Кингстон (   60' Гаэтано Джанлука   60' (Цортеа Надир (   60' Марин Рэзван   78' (Паволетти Леонардо (   78' Дейола Алессандро   46' (Адопо Ндари (   46' Ауджелло Томмазо  Лувумбу Зито  Пикколи Роберто   78' (Макумбу Антуан (   78')
Запасные: Лападула Джанлука  Паломино Хосе  Оберт Адам  Шерри Ален  Виола Николас  Янкто Якуб  Ветеска Матеуш  Чоччи Джузеппе  Феличи Маттиа
Мерет Алекс  Ди Лоренцо Джованни  Ррахмани Амир  Буонджорно Алессандро  Маццокки Паскуале  Спинаццола Леонардо   64' (Оливера Матиас (   64' Замбо-Ангисса Андре-Франк  Лоботка Станислав   42'   74' (Гилмор Билли (   74' Политано Маттео   81' (Нерес Давид (   81' Кварацхелия Хвича   74' (Симеоне Джованни (   74' Лукаку Ромелу   57'   74' (Мактоминай Скотт (   74')
Запасные: Распадори Джакомо  Нгонж Сириль  Фолоруншо Майкл  Контини Никита  Марин Рафа  Жуан Жезус  Дзербин Алессио  Каприле Элия
 15 сентября. Стадион "Сардиния Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Наполи

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