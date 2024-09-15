«Наполи» разгромил аутсайдера и возглавил Серию А

В четвёртом туре чемпионата Италии «Наполи» гостил у «Кальяри», одного из аутсайдеров старта сезона. На 18-й минуте Ромелу Лукаку помог Джованни ди Лоренцо открыть счет, правда, при помощи рикошета. После перерыва бельгийский гигант ассистировал Хвиче Кварацхелии, а спустя пять минут они поменялись ролями, и уже Лукаку сделал счет разгромным - 0:3. На 90-й минуте гости снова забили, это здорово сыграл головой Алессандро Буонджорно.

«Наполи» с 9 очками становится новым лидером Серии А, соперник же делит второе место с конца.