Камерунский Мбаппе будет выступать в «Трепуцци»

Ещё один Мбаппе в европейском футболе - Денис Флориан Мбаппе, однофамилец «чуть более» известного Килиана Мбаппе, подписал контракт с клубом «Трепуцци», выступающим в любительской лиге.

Ранее 24-летний нападающий уже успел поиграть в европейском футболе - но не в самой сильной литовской лиге. Ничего общего, кроме фамилии, с «настоящим» Мбаппе у него нет - но её-то, фамилии, порой как раз достаточно, чтобы вселить страх в иных защитников.

- С огромным энтузиазмом хотим оповестить общественность о приходе Дениса Флориана Ньянга Мбаппе, который усилит наше нападение, - гласит по этому поводу сообщение пресс-секретаря клуба.