​Фонсека: «Ливерпуль» - это совсем другой соперник»

В итальянском футболе проходят матчи четвёртого тура Серии А, «Милан» принимал дома «Венецию» и забил новичку высшей лиги четыре безответных мяча. Но теперь «Милану» уже во вторник предстоит сыграть в Лиге чемпионов - и соперник у него там будет соответствующим, английский «Ливерпуль». Португальский наставник высказался о своём отношении к этим матчам:

- Победы всегда приносят уверенность в своих силах. Когда мы играем против таких команд, как «Ливерпуль», не может быть никаких проблем с мотивацией. Проблемы с ней возникают в матчах против таких команд, как «Венеция», хотя мне понравилось отношение к делу в последнем матче, - цитирует Фонсеку pianetamilan.it.