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Чемпионат Италии. Серия А

​Фонсека: «Мне понравилась энергетика»

15 Сентября 2024 • 19:36 Комментировать
Милан
4:0
Венеция

В итальянском футболе проходят матчи четвёртого тура Серии А, «Милан» принимал дома «Венецию» и забил новичку высшей лиги четыре безответных мяча. Журналисты спросили Паулу Фонсеку, главного тренера «Милана», что именно понравилось ему в этом матче, принесшем клубу первую победу в сезоне. Фонсека с удовольствием ответил:

- Мне понравилась энергия. Желание прессинговать и выполнять свою работу не абы как, а хорошо. Первый тайм состоял из очень хорошей игры в атаке. Но мне не понравилась наша игра во втором тайме, мы слишком легко теряли мяч, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с «Интером». Это случится 22 сентября.


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Евро-Футбол.Ру,
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