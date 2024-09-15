Фонсека: «Очень доволен отношением Леау к обороне»

В итальянском футболе проходят матчи четвёртого тура Серии А, «Милан» принимал дома «Венецию» и забил новичку высшей лиги четыре безответных мяча. Наставнику «Милана» Паулу Фонсеке очень понравилось, как к своим обязанностям в обороне относился Рафаэл Леау - звёздный нападающий клуба.

- Мы выиграли, это уже само по себе хорошо. Были яркие моменты как в нападении, так и в обороне. Мне очень понравилось, как относился к своим обязанностям в обороне Рафа Леау, - цитирует слова Паулу Фонсеки pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с «Интером». Это случится 22 сентября.