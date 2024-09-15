​Ретеги идёт по стопам Филиппо Индзаги

В итальянском футболе проходят матчи четвёртого тура Серии А, «Аталанта» обыграла со счётом 3:2 «Фиорентину», а Матео Ретеги забил свой очередной гол, это случилось ещё в середине первого тайма.

Теперь у Ретеги четыре мяча после первых четырёх туров Серии А - и с «Аталантой» такое прежде случалось очень редко, а точнее - лишь два раза за всю клубную историю.

В 1996 году успешно начал сезон в составе «Аталанты» Филиппо Индзаги, забивший четыре мяча в первых четырёх турах, а через двадцать лет, в 2016, то же самое удалось Франку Кесси.

В следующем туре Серии А «Аталанта» сыграет с «Комо».