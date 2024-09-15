​«Ювентус» впервые с 2012 дважды подряд сыграл нулевую ничью

В итальянском футболе проходят матчи четвёртого тура Серии А, туринский «Ювентус» не сумел переиграть «Эмполи» - команды разошлись миром, 0:0. Для подопечных Тьяго Мотты это уже второй нулевой ничейный результат кряду - с точно таким же счётом закончился матч предыдущего тура против «Ромы», которая не может выиграть уже четыре стартовых матча.

Как оказалось, «Ювентус» не играл два матча кряду 0:0 с 2012 года. Именно в том году, к слову, стартовала наиболее продолжительная серия чемпионских титулов туринцев - девять подряд, вплоть до 2020.

В следующем туре «Ювентус» примет «Наполи».