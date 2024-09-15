​Филиппо Индзаги: «Милан» и «Ливерпуль»? Какие воспоминания!»

Филиппо Индзаги уже давно не имеет отношения к «Милану» - клубу, за который он играл и который тренировал. Но такие матчи, как «Милан» против «Ливерпуля», которые будут сыграны на предстоящей неделе, будоражат его воспоминания.

- Привет всем! Конечно, когда я увидел результаты жеребьевки, «Милан» против «Ливерпуля», то тут же подумал и вспомнил 23 мая 2007 года. Все вы помните, что случилось в тот вечер и как те два гола остались в наших сердцах. Это был особый вечер. В общем, я жду игру. Это точно будет для меня не банальным матчем. Буду болеть за «Милан»! - написал в социальных сетях «Пиппо».