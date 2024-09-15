​«Рома» не выиграла ни одного матча за первые четыре тура - такое было лишь трижды

В итальянском футболе проходят матчи четвёртого тура Серии А, «Рома» съездила в Геную для игры с «Дженоа», вела в счёте после первого тайма, но не удержала своё преимущество, сыграв в итоге 1:1. После четырёх туров у «Ромы» - ни одной победы.

Такое с римским клубом ранее случалось только трижды за всю его историю участия в высшей лиге итальянского футбола. Впервые столь неудачное начало сезона выпало на осень 1974 года, затем была столь же грустная осень 1984 года. Наконец, в сезоне 2010\2011 римляне также не могли выиграть в первых четырёх турах чемпионата. В следующем туре «Рома» примет «Удинезе».